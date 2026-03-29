Ученицу Аяза Шабутдинова, обучающую «будущих миллионеров», обвинили в хищениях

Бизнес-коуча и ученицу Аяза Шабутдинова, который отбывает наказание за мошенничество в особо крупном размере, уличили в хищении и обязали вернуть деньги. Но она запустила процедуру банкротства, из-за чего обманутые клиенты вряд ли смогут получить средства обратно, сообщает Baza .

Жительница Санкт-Петербурга Евгения рассказала, что в 2023 году приобрела курс наставничества у бизнес-коуча Марии, которая позиционировала себя как успешного предпринимателя с оборотом в сотни миллионов рублей. Девушка должна была заплатить за обучение 1 млн рублей, однако в процессе ее убедили «привлечь инвестиции» еще на 1,6 млн якобы для успешного запуска бизнеса.

Евгения отметила, что сначала хотела отказаться от этих услуг и не брать кредиты, но бизнес-коуч привлекла психолога. Тот убедил девушку взять займы и купить курс у Марии.

Однако все обучение свелось к тому, что Евгения получала от бизнес-коуча «кружочки» в Telegram. Тогда петербурженка попросила вернуть ей средства, но Мария согласилась отдать лишь малую часть денег, ссылаясь на то, что услуга оказана почти в полном объеме.

Тогда обманутая клиентка отправилась в суд. Тот обязал Марию вернуть деньги, но бизнес-коуч запустила процедуру банкротства и теперь она вряд ли вернет средства.

По словам Евгении, на Марию пожаловались еще нескольких человек. Сейчас бизнес-коуч закрыла все свои страницы в соцсетях и удалила упоминания своего «успешного предпринимательства».

Ранее наставник Марии Аяз Шабутдинов получил 7 лет лишения свободы и многомиллионный штраф по делу о мошенничестве. В результате действий бизнес-коуча и его преступной группы пострадали 113 граждан.

