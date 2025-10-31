Суд приговорил к 7 годам колонии общего режима бизнес-коуча Аяза Шабутдинова

сегодня в 14:49

Блогер и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов получил 7 лет лишения свободы и многомиллионный штраф по делу о мошенничестве. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Суд установил, что фигурант создал организованную преступную группу. Он вместе с соучастниками размещал на сайте фейковые сведения о реализуемых образовательных программах.

Затем сообщники Шабутдинова с помощью агрессивной рекламы, действуя от имени подконтрольных юрлиц, продавали клиентам якобы образовательные программы и курсы. Сам фигурант лично обеспечил разработку текстов тренингов и договоров на оказание услуг и заявлял, что его проект якобы способен гарантировать финансовую защиту клиентам.

В результате действий бизнес-коуча и его преступной группы пострадали 113 граждан, которые платили за программы и курсы от 60 тыс. до 12 млн рублей. Общая сумма ущерба составила более 57 млн рублей.

Суд признал блогера виновным в 113 эпизодах особого крупного мошенничества, совершенного организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Шабутдинову назначили 7 лет колонии общего режима, а также штраф в размере 5 млн рублей.

Ранее Шабутдинов возместил ущерб уже 64 пострадавшим по делу о мошенничестве. Сумма возвращенных средств не раскрывается.

