Блогер Аяз Шабутдинов возместил ущерб 64 пострадавшим по делу о мошенничестве

Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов возместил ущерб 64 людям в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве. Суммарно потерпевшими посчитали 113 человек, сообщает РИА Новости .

64 людям ущерб возместили полностью, рассказал адвокат Шабутдинова Калой Ахильгов. Сумма возвращенных средств не раскрывается.

Ранее сообщалось, что бизнес обвиняемого в мошенничестве бизнес-коуча Аяза Шабутдинова рухнул на 300 млн рублей. Компания стала терять деньги после задержания блогера.

Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, его обвиняют в мошенничестве. Блогер продавал курсы, на которых обещали успех в бизнесе. От его действий пострадали 113 человек, общий ущерб составил 57 млн рублей.