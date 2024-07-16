Участнику захвата заложников в ростовском СИЗО грозит до 22 лет лишения свободы

Прокурор запросил для одного из фигурантов дела по захвату заложников в ростовском СИЗО 22 года лишения свободы, сообщает ТАСС .

Государственный обвинитель считает, что Малик Гандалоев должен отсидеть 22 года в местах лишения свободы. Его обвиняют в участии в «Исламском государстве» (ИГ)*, а также в изготовлении и хранении взрывчатки.

Гандалоев стал вторым обвиняемым в деле о нападении на ростовское СИЗО-1. Мужчина сбежал из камеры вместе с подельниками, но его задержали в начале бунта. Он дал показания против тех, кто ему помогал, в том числе против сотрудников изолятора.

Кроме 22 лет лишения свободы, прокурор запросил для Гандалоева штраф в 600 тыс. рублей. Три года он должен будет провести в тюрьме, а оставшееся время наказания — в исправительной колонии строгого режима.

Теракт с захватом заложником произошел в ростовском СИЗО 16 июня. Спецназу удалось ликвидировать нескольких боевиков. Сейчас в этом деле фигурирует двое обвиняемых, которым удалось выжить, — Малик Гандалоев и Даниил Камнев.

*террористическая организация, запрещенная в РФ.