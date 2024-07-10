Mash: второй обвиняемый появился в деле о захвате заложников в СИЗО в Ростове

Одного из заключенных ростовского СИЗО-1 задержали в начале бунта, он дал показания, сообщает Mash .

16 июня из камеры №96 в СИЗО-1 Ростове-на-Дону сбежали семеро заключенных. Малика Гандалоева удалось задержать в начале бунта. Он сопротивлялся и ранил заточкой конвоиров. Гандалоев станет вторым обвиняемым по делу о теракте.

Мужчина дал показания, как его сокамерникам удалось подготовить побег. Он также рассказал, кто помогал им доставать запрещенные в изоляторе предметы.

Помимо Малика Гандалоева, в этом деле есть еще один обвиняемый — Даниил Камнев. При штурме он остался жив, а недавно дал показания против нескольких сотрудников изолятора, которые помогли ему с подельниками приобрести холодное оружие.

После теракта в ростовском СИЗО, который произошел 16 июня, сотрудников изолятора начали тщательно проверять. За этим последовало несколько увольнений, в том числе уволили начальника оперативного отдела Константина Гороха без права восстановления в ведомстве.