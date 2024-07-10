Главу оперативного отдела ростовского СИЗО-1 уволили из ФСИН после нападения

Начальника оперативного отдела Константина Гороха уволили из ФСИН без права восстановления в ведомстве в результате проведения внутренней проверки ростовского СИЗО-1, сообщает SHOT .

После нападения на ростовское СИЗО-1 и захвата заложников была проведена проверка, в ходе которой обнаружились множественные нарушения. Гороха, который является начальником оперативного отдела, а также всех его подчиненных уволили в том числе за превышение должностных полномочий.

Кроме того, против сотрудников изолятора начал давать показания террорист Даниил Камнев, который участвовал в захвате заложников. Мужчина рассказал, что они с подельниками купили ножи, которые им передавали сотрудники режимного отдела. Оружие заворачивали во флаги с исламскими надписями и проносили в камеры в коробках.

Камнев во время следственных действий детально рассказал о побеге, нападении, указал имена сотрудников, через которых приобрел ножи.

Всех работников ростовского СИЗО-1 проверят. При наличии оснований им светит уголовное дело.

Нападение на ростовское СИЗО с захватом заложников произошло утром 16 июня. Арестанты взяли в плен двоих сотрудников изолятора. Они также заявили, что связаны с террористами из ИГИЛ*. Захватчиков удалось ликвидировать, а всех заложников — спасти.

*Организация признана террористической и запрещена в России.