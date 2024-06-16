Опубликовано видео из СИЗО в Ростове, где террористы захватили заложников

Telegram-канал «112» опубликовал видео из СИЗО-1 на улице Горького в Ростове, где арестованные захватили в заложники двух сотрудников.

Несколько мужчин удерживают начальника одного из управлений и инспектора. На кадрах они заявили о своей принадлежности к террористической организации «Исламское государство»*.

На место прибыли бойцы спецназа УФСИН и СОБР. В настоящее время с террористами ведутся переговоры.

У здания СИЗО дежурят спасатели и карета скорой помощи.

Ранее ФСИН России сообщила, что обвиняемые, которые содержались в одной из камер, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Силовики установили личности пятерых захватчиков ростовского СИЗО, часть из них осуждена за терроризм.

*террористическая организация, запрещена в России.