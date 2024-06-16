Спецназ начал штурм ростовского изолятора, слышна стрельба

Переговоры с преступниками, которые требовали оружие и машину, ни к чему не привели.

На территорию СИЗО заехала машина скорой медпомощи.

Как сообщили Baza очевидцы, в СИЗО слышна стрельба.

Утром в воскресенье шестеро заключенных (часть из них по статье «Терроризм») выбили оконную решетку в камере СИЗО-1 в городе Ростов-на-Дону. После этого вооруженные пожарными топориками и резиновыми дубинками преступники захватили подполковника и младшего инспектора дежурной службы изолятора.

Еще террористы заявили о принадлежности к «Исламскому государству»*.

*террористическая организация, запрещенная в РФ.