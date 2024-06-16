Спецназ начал штурм ростовского изолятора, слышна стрельба
Стрельба слышна на территории ростовского СИЗО
Бойцы спецназа начали штурм ростовского изолятора, где террористы удерживают двух заложников, сообщает «112».
Переговоры с преступниками, которые требовали оружие и машину, ни к чему не привели.
На территорию СИЗО заехала машина скорой медпомощи.
Как сообщили Baza очевидцы, в СИЗО слышна стрельба.
Утром в воскресенье шестеро заключенных (часть из них по статье «Терроризм») выбили оконную решетку в камере СИЗО-1 в городе Ростов-на-Дону. После этого вооруженные пожарными топориками и резиновыми дубинками преступники захватили подполковника и младшего инспектора дежурной службы изолятора.
Еще террористы заявили о принадлежности к «Исламскому государству»*.
*террористическая организация, запрещенная в РФ.