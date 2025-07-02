Влад Бумага попал в украинскую базу «Миротворец»* за поддержку России
Фото - © Okras. Собственная работа/Wikipedia.org
Стало известно, что белорусский популярный блогер Влад Бумага (Влад А4) попал в базу украинского сайта «Миротворец»*, сообщает Постньюс.
Причиной попадания считается «участие в мероприятиях, поддерживающих информационную политику России и распространение российской пропаганды». Так квалифицировали участие блогера в прямой линии президента РФ Владимира Путина в декабре 2024 года, на которой Бумага задал вопрос главе страны о замедление платформы YouTube.
Более того, на украинском сайте блогера обвиняют в «публичной поддержке российской агрессии и убийств граждан Украины». В базе «Миротворца»* в карточке Влада указано, что он занимается «продвижением российских соцсетей».
Стоит отметить, что на данный момент блогеру 29 лет, родился он в Белоруссии. На YouTube-канал Бумаги подписаны около 83 миллионов человек, а основной тематикой его контента являются развлекательные ролики для детей.
* Ресурс признан экстремистским на территории РФ.