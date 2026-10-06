У смертельной вакцины от бешенства «Мультикан-8» был подложный паспорт качества

В Москве возбудили уголовное дело об использовании заведомо подложного документа — паспорта качества частной компании-изготовителя на одну из серий вакцины «Мультикан-8». Ход расследования дела контролируется прокуратурой, об этом сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства .

По версии следствия, подложный паспорт был размещен в электронной информационной системе при вводе в оборот лекарственного препарата для ветеринарного применения. Дело возбуждено по части 5 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

Прокуратура Москвы с привлечением специалистов Россельхознадзора проводила проверку в отношении частной компании-изготовителя лекарственных средств для ветеринарного применения по поступившим обращениям.

В ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения требований законодательства в сфере производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Для их устранения приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что несколько серий вакцин отозвали сразу после сообщений о гибели собак, которые поступили 18 августа. Речь идет о 20 и 21 сериях «Мультикана-8» и 11 и 12 сериях «Мультикана-6». 16 сентября Россельхознадзор распорядился уничтожить 20-ю серию. Позднее «Ветбиохим» остановила производство вакцин для собак «Мультикан».

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