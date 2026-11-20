Команда Химкинского роддома 21 ноября в 12:00 встретится с будущими родителями в поликлинике №5 микрорайона Сходня. Мероприятие откроет серию выездных встреч для тех, кому неудобно добираться до роддома, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Химкинский родильный дом начинает серию открытых встреч с будущими родителями в отдаленных районах города. Выездной формат позволит познакомиться с медицинской командой тем, кому сложно приехать в роддом на поздних сроках беременности или с маленьким ребенком.

«Встреча пройдет в формате живого диалога — без длинных докладов и официальных речей. Вы сможете узнать, как подготовиться к родам и что действительно стоит взять с собой», — прокомментировал заведующий Химкинским роддомом Семен Казарьян.

Участникам расскажут о возможностях роддома, в том числе о партнерских родах. Будущие родители смогут лично познакомиться с врачами и задать интересующие вопросы до поступления в роддом.

Встреча состоится 21 ноября в 12:00 по адресу: Химки, микрорайон Сходня, улица Мичурина, дом 31а, поликлиника №5, кабинет 416. Предварительная запись не нужна.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.