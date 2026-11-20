Московская школьница провалилась в открытый люк, пытаясь обойти лужи. На помощь ей пришел случайный прохожий, сообщает РЕН ТВ .

18 ноября девочка шла по улице и наткнулась на своем пути на лужу. Она решила пройти по газону, чтобы не испачкать обувь.

Сделав пару шагов, школьница наступила на открытый люк, предположительно, прикрытый тканью. Она полетела вниз, но сумела зацепиться за края локтями и рюкзаком.

Случайный прохожий сумел спасти ребенка. Он вытащил ее из дыры, после чего сообщил обо всем матери школьницы. Та приехала на место происшествия. Вскоре девочку передали медикам.

Врачи диагностировали у ребенка ушибы обеих голеней. Переломов удалось избежать. Мать пострадавшей обратилась в полицию.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.