Мосавтодор установил остановочные павильоны и отремонтировал посадочные площадки на двух региональных дорогах в Богородском округе и Черноголовке, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Богородском округе работы выполнили на дороге «Аксеново — Колонтаево» в деревне Ивашево, в Черноголовке — на дороге «Ногинск — Боровково — Стромынь — Крест» в деревне Ботово. Мосавтодор установил новые остановочные павильоны и отремонтировал посадочные площадки.

Павильоны относятся к типу «межгород» и предназначены для установки вне городской черты. Их конструкции состоят из металлического каркаса и перфорированной металлической панели. Для комфорта и безопасности пассажиров, а также поддержания порядка на остановках установили скамейки и урны.

Обновление остановок сделало удобнее поездки жителей домой и к объектам инфраструктуры соседних населенных пунктов и окружных центров: школам, детским садам, спортивным и культурным центрам, паркам, церквям, поликлиникам, больницам, автостанциям и железнодорожным станциям.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.