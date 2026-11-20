Мосавтодор обновил остановочные павильоны и отремонтировал посадочные площадки на трех региональных дорогах в Балашихе и Лыткарине, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Балашихе новые павильоны установили на Полтевском шоссе в деревне Полтево и на Новослободской улице в деревне Пуршево. Рабочие также отремонтировали посадочные площадки. Пассажирам стало комфортнее добираться до объектов микрорайона Железнодорожный: школ, детских садов, спортивных и культурных центров, церквей, поликлиник, роддома, больницы и железнодорожной станции.

В Лыткарине остановки обновили на Парковой улице. Отсюда жители добираются до центра молодежи, дворца культуры «Мир», политехнического колледжа, детской музыкальной школы, школ, детских садов, поликлиники, больницы и автостанции «Лыткарино», а также до Люберец и станции метро «Котельники».

Новые павильоны относятся к типу «межгород», предназначенному для установки вне городской черты. Их изготовили из металлического каркаса и перфорированной металлической панели. Для удобства и безопасности пассажиров, а также поддержания порядка на остановках установили скамейки и урны.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.