Спортсмены Московской области выиграли шесть золотых, одну серебряную и три бронзовые медали на международном «Кубке Золотова Ю.А.» в Великом Новгороде. Турнир стал отбором к первенству Европы по спортивной акробатике 2027 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Воспитанники спортивной школы «Старый городок» (Одинцово) завоевали шесть золотых медалей и путевки на первенство Европы 2027 года.

В категории 12–18 лет победили женская пара Лилиана Гургенидзе и Карина Кузнецова, женская тройка Мария Соловьянова, Елизавета Савранская и Ульяна Мирошина, мужская четверка Семен Чеботарев, Тимофей Рындин, Герман Каменцев и Даниил Ерохин.

В категории 13–19 лет золото получили смешанная пара Роман Добросмыслов и Софья Валеева, женская тройка Ирина Бабич, Дарья Никитина и Дарья Потапчук, мужская пара Глеб Чеботарев и Никита Василенко. Серебро среди смешанных пар этого возраста завоевали Илья Катышев и Анастасия Гоголева.

Бронзу в категории 11–16 лет выиграли женская пара Александра Соколова и София Кретова, а также женская группа Орнелла Петрова, Ариадна Валисовская и Александра Шкварова. В категории 12–18 лет третьей стала смешанная пара Стефания Панфилова и Денис Андрей.

Школа «Старый городок» показала лучший результат среди всех участников по количеству наград и путевок на первенство Европы.

Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.