«У них нет и капли раскаяния»: потерявшая брата в «Крокусе» удовлетворена приговором

Девушка, потерявшая брата-близнеца во время теракта в красногорском «Крокус Сити Холле», заявила, что обвиняемые боевики во время заседаний суда пытались избежать сурового наказания, сообщает SHOT .

По ее словам, на заседаниях террористы улыбались и вели себя так, будто ничего не произошло. Девушка заявила, что они будто не осознавали, что совершили страшное преступление.

В четверг суд огласил приговор обвиняемым. 15 из 19 фигурантов получили пожизненные сроки, остальные четверо отправятся в колонию на сроки до 22,5 лет. Девушка, потерявшая брата, отметила, что удовлетворена этим решением суда.

«Им пожизненное и нужно, их нужно изолировать полностью от общества, потому что осознания того, что они совершили, у них нет совершенно. <…> У них не было и капли раскаяния и понимания того, что они сделали», — сказала она.

Сейчас она с трудом продолжает жить дальше.

Ранее в СК заявили, что теракт в «Крокусе» был совершен в интересах руководства Украины. Сейчас правоохранители разыскивают двух организаторов и четырех боевиков, причастных к атаке.

