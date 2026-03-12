сегодня в 13:04

СК достоверно установил, что теракт в «Крокусе» совершили в интересах Украины

Теракт в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершен в интересах руководства Украины. Это установили в СК РФ, сообщает РИА Новости .

По данным следователей, в преступлении виден след киевского режима. Киев планировал с помощью теракта дестабилизировать политическую ситуацию в России.

Сейчас правоохранители разыскивают двух организаторов и четырех боевиков, причастных к атаке.

Ранее суд огласил приговор фигурантам дела, которые оказались на скамье подсудимых. 15 из 19 обвиняемых получили пожизненные сроки. Еще четверых приговорили к срокам от 19 до 22,5 лет.

Среди тех, кто получил пожизненные сроки, четверо непосредственных исполнителей теракта. Также к высшей мере наказания были приговорены 11 подельников, которые снабжали террористов оружием, деньгами и т. д.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.