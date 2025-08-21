У найденной в индийской пещере россиянки хотят отобрать детей

Гражданский муж-индус найденной в пещере россиянки подал в суд и требует отдать ему двух дочерей, сообщает SHOT .

Ранее в южном индийском штате Керала в пещере нашли 40-летнюю россиянку с двумя детьми, когда патрулировали местность после схода оползня. Женщина провела две недели в полной изоляции от общества. При этом срок действия ее визы истек в 2017 году.

Как рассказал правозащитник и вице-президент Центра поддержки соотечественников Иван Мельников, 40-летняя Нина К. с двумя маленькими дочками свыше месяца находится в Центре временного содержания иностранцев в Бангалоре. Они живут в адских условиях без душа и прогулок. Девочки несколько раз переболели, но им не оказали медпомощь.

Кроме того, стало известно, что у россиянки еще есть 12-летний сын от первого брака. Мальчика на время забрали к себе друзья, но индийские силовики изъяли ребенка под предлогом передачи маме. Но его поместили в центр депортации другого штата страны, ребенку не дают видеться и общаться с матерью.

Помочь россиянке и ее детям пытаются отечественные правозащитники.