У лидера «Коррозии металла» Сергея Троицкого нашли большие долги по налогам

Лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) РФ 275 тыс. рублей. В воскресенье участников группы оштрафовали на 1 тыс. рублей за демонстрацию нацистской символики на концерте, сообщает SHOT .

Также известного рок-исполнителя разыскивают судебные приставы из-за долга в 1 тыс. рублей.

Ранее всех участников музыкального коллектива «Коррозия металла» задержали во время концерта в Нижнем Новгороде. Силовики ворвались в зал, положили на пол зрителей, а музыкантов задержали. На них составили административные протоколы по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

В воскресенье суд оштрафовал на 1 тыс. рублей всех участников рок-группы за демонстрацию нацистской символики на концерте.