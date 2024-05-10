Уроженцы Дагестана первыми бросились спасать пассажиров упавшего в Мойку автобуса

Трое граждан Дагестана первые пришли на помощь пассажирам рейсового автобуса № 262, который в после ДТП рухнул с Поцелуевского моста в реку Мойка в центре Петербурга, сообщает Baza .

Мужчины ехали на пятничную молитву, но стали свидетелями происшествия и незамедлительно пришли на помощь пассажирам автобуса.

По словам депутата Госдумы РФ Султана Хамзаева, Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов работают в строительной сфере. Депутат намерен ходатайствовать о награждении парней.

В пятницу днем автобус после ДТП пробил ограждение Поцелуевского моста и рухнул в Мойку. В результате ЧП погибли 7 человек. Около 10 пассажиров самостоятельно выбрались из автобуса. Всего в салоне находилось почти 20 человек.

Сотрудники полиции задержали водителя автобуса, которым оказался 44-летний уроженец Таджикистана Рахмат Курбонов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.