Число погибших в результате ДТП с автобусом в Петербурге выросло до 7

Количество погибших в результате ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге выросло до семи, сообщает РИА Новости .

Автобус упал в реку Мойку после дорожной аварии на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге. Порядка 10 человек сами выбрались из автобуса, остальных достали спасатели. Всего в салоне было почти 20 человек.

Как пишет SHOT, новые жертвы произошли из-за невозможности откачать тех пассажиров, которые не выбрались сами после затопления автобуса.

В отношении водителя упавшего в реку автобуса было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). Его задержали.

Всего в спасательных работах после данной аварии в Петербурге были задействованы 69 специалистов и 18 единиц техники.