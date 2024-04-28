ТАСС: лидер группы «Коррозия металла» задержан в Нижнем Новгороде

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий и остальные участники музыкального коллектива задержаны во время концерта в Нижнем Новгороде, пишет ТАСС со ссылкой на директора группы Марию Рунову.

«Паука (Троицкого — ред.) вместе с остальными музыкантами сейчас допрашивают в гримерке, запретив всем пользоваться мобильной связью», — заявила она.

Telegram-канал Baza также сообщает, что силовики ворвались в зал во время выступления. Всех зрителей положили на пол, а участников группы задержали.

Другие подробности случившегося не уточняются.