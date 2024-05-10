Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы ветерана ВОВ, отметившего 100-летний юбилей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в гости к Евгению Семеновичу Евдокимову и его супруге Ларисе Григорьевне в п. Калининец Наро-Фоминского округа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Мы приехали вас навестить, узнать, как себя чувствуете, как настроение, и, конечно, поздравить с Днем Победы! Сто лет в апреле отметили, я знаю. Вы — легендарный человек, легендарная семья, наши Герои! Мы берем с вас пример. Для меня большая честь сегодня быть здесь!» — обратился к супругам глава Подмосковья.

Он добавил, что каждый очень дорожит общением с ветеранами.

«Когда мне было 12, я помогал фронтовику, который работал в магазине водителем, развозить пайки. Дядя Вася ездил на «каблучке», пришел с фронта, он не мог бегать по лестнице. Моя бабушка сажала меня в машину, и вот я целыми днями на каникулах этим занимался», — поделился Воробьев.

Боевое прошлое

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Когда в 1941 году началась война, Женя Евдокимов учился в школе. Сначала он помогал рыть окопы, а летом 1942 года ушел в армию. В звании сержанта он поступил в Уфимское военное пехотное училище на минометчика.

С июня 1944 года молодой человек уже командовал взводом 237-й стрелковой дивизии 4 Украинского фронта. В ноябре был ранен и попал в госпиталь, затем его направили в 318-ю горно-стрелковую дивизию. Он участвовал в боевых действиях в Чехословакии. А победу встретил под Прагой в составе 60-й армии.

«В 1944-м я прибыл на 4-й Украинский фронт, попал в дивизию, потом в полк. Командир вызывал меня и говорит: «Пойдешь во второй батальон и примешь взвод стрелков». Я сказал, что оканчивал минометное училище и стрелковым взводом не командовал. А он: «Научишься! У меня офицеров нет, а мы идем в бой!». И так мне пришлось принять командование», - поделился воспоминаниями ветеран.

Он добавил, что воевал вместе с взводом, пока его не ранили. А также в пехоте ходил в атаку вместе с солдатами.

«Мой долг был, как командира, показывать пример воинам - первым выскакивать из траншеи, подниматься в атаку, вести за собой солдат. Если бы мне отмотали года назад, я бы снова все это прошел! Я сам - донской казак. У нас воинственный дух в крови, всегда защищали и защищаем Родину», - подчеркнул ветеран ВОВ.

За мужество и героизм Евгений Семенович был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги». Еще ему вручили Орден Красной Звезды спустя свыше 65 лет после окончания ВОВ.

«С моим дедом была такая же ситуация. К счастью, сейчас можно восстанавливать архивы и рассказывать внукам, правнукам, какой путь прошли их деды и прадеды», - сказал Воробьев.

После окончания войны Евдокимов служил в Западной Украине, с 1951 по 1958 годы – в составе 12-й Танковой дивизии в Германии. После этого его распределили в Киевский военный округ. Там мужчина познакомился с будущей женой Ларисой Григорьевной. В 2023 году пара отметила 65-летний юбилей совместной жизни.

В то время Евдокимов воспитывал двух дочерей – Наталью и Лидию, а в 1962 году в семье родился младший сын Александр. Супружеская пара для многих была и остается примером. В 2019 году Евдокимовых наградили медалью «За любовь и верность».

После увольнения из ВС страны Евгений Семенович еще 18 лет проработал военруком.

Активное настоящее

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

С 1993 года Евдокимовы живут в п. Калининец. 9 апреля ветеран отпраздновал 100-летний юбилей. В преддверии дня рождения ему присвоили звание «Почетный гражданин Наро-Фоминского городского округа». В 2022 году в местном кинотеатре показали премьеру документального кино «Ветеран из Алабина» о его боевом пути.

«Я жил на Украине, мне запрещали разговаривать на русском языке. Говорили: «Принимай присягу украинскую». Я сказал, что я своей Родине – России, русскому народу отдавал присягу, когда меня призвали в армию в 1942-м. Дозвонился до Москвы, поехал в Киев и получил в паспорт печать, что я гражданин России. Тогда еле смогли уехать сюда!» - отметил ветеран.

Почти все в семье военнослужащие. Евдокимов рассказал главе региона, что его старший внук сейчас на спецоперации – отдает долг Отечеству, как и он сам в годы ВОВ. Младший внук только окончил Академию военных наук. Молодой человек принимал участие в СВО, но недавно его вернули с фронта и отправили на службу в Саратов.

«Старший, когда уходил, сказал: «Дедушка, ты же воевал, и мы хотим защищать нашу Родину». Уже 1,5 года на фронте, вот недавно в отпуск приезжал. Хочу пожелать нашим ребятам, которые сейчас на СВО, здоровья, чтобы они по-настоящему, как воины в Великую Отечественную войну, дрались и защищали свою землю», - сказал Евгений Семенович.

100-летний ветеран является действующим членом казачьего сообщества. Мужчина и сейчас участвует в общественной жизни поселка. А еще он оказывает гумпомощь военным, которые находятся на передовой.

В прошлом Евдокимов занимался гимнастикой, но и сегодня не отстает. Его супруга рассказала губернатору, что он каждый день делает зарядку.