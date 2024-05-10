Мишустин назвал шаги для формирования новой модели экономического роста

сегодня в 17:36

Исполняющий обязанности главы российского правительства Михаил Мишустин заявил, что в стране необходимо развернуть новую модель экономического роста, сообщает пресс-служба кабмина.

«Необходимо развернуть новую модель экономического роста, о чем говорил недавно глава государства на встрече с крупным бизнесом», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что этой цели правительство будет достигать с помощью дальнейшего формирования экономики предложения и создания условий для открытия новых предприятий.

Глава кабмина отметил, что это позволит на десятки процентов нарастить объемы отечественного промышленного производства.

Мишустин выразил надежду, что российский бизнес примет участие в формировании долгосрочных ресурсов на внутреннем рынке.

В пятницу депутаты Госдумы РФ утвердили кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства РФ. За проголосовали 83,3% депутатов, Мишустин поблагодарил парламентариев за поддержку.