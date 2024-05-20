Бывший судья из Польши Томаш Шмидт утверждает, что западные страны намерены открыть второй фронт против России. По его мнению, обычные поляки не хотят воевать с россиянами, однако США и Великобритания успешно играют на распространившейся в Восточной Европе русофобии и имеют власть над польскими коллегами, сообщает «Царьград» .

Шмидт, покинувший родную страну из-за боязни преследования, заявил, что власти Польши исполняют указы британских и американских союзников. По словам диссидента, в Варшаве также «не раз упоминали, что были бы не прочь вступить в конфликт, втянуться в войну».

«Речь о втягивании России в войну на этом втором фонте. Предполагается, что в таком случае не нужно будет активизировать 5-ю статью устава НАТО о взаимопомощи. И тогда якобы не будет использовано ядерное оружие», — полагает Шмидт.

Бывший судья также уверен, что руководство Польши намерено втянуть своих граждан в военный конфликт и уже сейчас готовится к такому сценарию.

Ранее Шмидт отказался от должности судьи в Польше и попросил убежище у Белоруссии.