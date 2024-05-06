Польский судья Шмидт запросил у Белоруссии политическое убежище

Шмидт отказался от должности судьи в Польше и попросил убежище у Белоруссии

Поводом для соответствующего запроса стала политика Варшавы. При этом Шмидт отметил, что на данный момент он не оформил свою просьбу о политическом убежище официально, но не согласен с польской политикой и намерен обратиться к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой присвоить ему статус политбеженца.

«Отставка — это выражение протеста против несправедливой и нечестной политики властей Польши в отношении Белоруссии и России», — сказал Шмидт.

Ранее власти Польши заявили, что готовы разместить на своей территории ядерное оружие. Кремль отреагировал на эту новость сообщением, что если это случится, то Москва примет соответствующие меры.