Дуда согласился развернуть американское ядерное оружие в Польше

Польский президент Анджей Дуда заявил, что страна готова разместить на своей территории ядерные вооружения США. По его словам, Варшава неоднократно обсуждала этот вопрос с американскими коллегами, сообщает «Царьград» .

В интервью изданию Fakt Дуда отметил, что руководство Польши ранее поднимало тему размещения ядерного оружия на своей территории в рамках программы НАТО Nuclear Sharing.

Глава государства заявил, что он лично уже несколько раз беседовал с политиками из Штатов, обсуждая размещение в Польше ядерных боеголовок.

«Не скрою, что, когда меня спрашивали, я сообщал о нашей готовности к этому», — сказал Дуда.

Ранее главы дипломатий стран «Группы семи» призвали Россию соблюдать мораторий на ядерные испытания.