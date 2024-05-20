«Готов к экспериментам»: Лев Лещенко опроверг слухи об уходе со сцены

Лев Лещенко опроверг слухи об уходе со сцены и заявил об интеграции в молодежь

Народный артист РСФСР Лев Лещенко опроверг слухи о том, что он собирается уйти со сцены. Наоборот, певец планирует интегрироваться в молодежную среду, сообщает «Звездач» .

Недавно в Сети появились слухи о том, что 82-летний Лещенко принял решение закончить карьеру артиста. Певец опроверг эту информацию во время съемок клипа группы Filatov&Karas. Они записали совместный трек под названием «Чемпион 1».

Лещенко признался, что ему сложно работать. Много сил забирают сольные концерты, но голос продолжает звучать, поэтому исполнитель заявил, что готов к экспериментам.

«Мне очень нравится интегрироваться в молодежную среду. Кому охота видеть деда с палочкой на сцене?» — высказался Лещенко.

Группа Filatov&Karas обменялась комплиментами с артистом. Ее участники заявили, что Лещенко — «классный и веселый мужик», а тот назвал коллектив «топовым». Также 82-летний певец похвастался записью совместного трека с рэпером Loc-Dog.

Ранее Лещенко выступил в Государственном Кремлевском дворце. На одну сцену с ним вышел коллега Филипп Киркоров. Это выступление стало первым появлением поп-короля в Кремле после скандальной «голой вечеринки», устроенной блогером Настей Ивлеевой.