Киркорова впервые позвали выступить в Кремле после «голой вечеринки»

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Филипп Киркоров выступил в Кремле по случаю 50-летия БАМа

Певец Филипп Киркоров выступил в Государственном Кремлевском дворце вместе с другими артистами, сообщает Life.ru .

Это выступление — первое появление поп-короля в Кремле после скандальной «голой вечеринки», устроенной блогером Настей Ивлеевой.

Киркоров выступил в Кремлевском дворце вместе с Пелагеей, Львом Лещенко, «Хором Турецкого», Ольгой Кормухиной, Юрием Антоновым и другими. Артисты исполняли свои композиции по случаю 50-летия Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

До начала концерта российский президент Владимир Путин наградил работников транспортной отрасли, которые внесли важный вклад в создание крупной магистрали. После награждения на сцену вышли известные артисты, в том числе и Киркоров.