В Московской области прошли мероприятия ко Дню здорового образа жизни

20 мая в Подмосковье отмечается День здорового образа жизни. Активисты «Единой России» организовали и провели ряд спортивных мероприятий в рамках партийного проекта «Здоровое будущее». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее», депутат балашихинского совета депутатов Наталья Алимова отметила, что работа по улучшению здоровья и развитию физической активности в регионе проводится на регулярной основе.

«День здорового образа жизни — это возможность напомнить всем нам о необходимости заботы о своем физическом и психическом благополучии. В современном мире, где стресс и суета стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, мы часто забываем о себе. Здоровый образ жизни не только помогает нам быть физически сильными и эмоционально устойчивыми, но и повышает нашу продуктивность и качество жизни», — сказала Наталья Алимова.

Она подчеркнула, что постоянные физические нагрузки, правильное питание и отказ от вредных привычек являются ключевыми компонентами здорового образа жизни.

В Московской области партия «Единая Россия» выступила инициатором и организатором ряда мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и повышение осведомленности граждан о важности заботы о своем здоровье.

В Жуковском активисты партии совместно с участниками предварительного голосования и кандидатами кадрового проекта «Единой России» «ПолитСтарт», провели мастер-класс по функциональной гимнастике.

«Ведение здорового образа жизни имеет огромное значение для общего благополучия и долголетия. Регулярные физические нагрузки укрепляют здоровье, улучшают настроение и повышают уровень энергии», — сказала участница предварительного голосования София Семечкина.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

На стадионе «Вымпел» в Королеве прошла открытая тренировка по спортивной гимнастике с олимпийским чемпионом Никитой Нагорным. Участниками мероприятия стали дети. Им были представлены различные упражнения под руководством Никиты Нагорного, а также возможность побороться в стойке на руках на время. Мероприятие стало отличной возможностью для детей пообщаться с настоящим олимпийским чемпионом и задать ему интересующие вопросы.

Оздоровительные спортивные мероприятия также прошли в Центральном парке Реутова. Единороссы провели зарядку для всех желающих, а также обсудили пользу здорового образа жизни.

«Здоровый образ жизни — это неотъемлемая часть продуктивного человека, который закладывает не только полезные привычки, но и в первую очередь дарит энергию и продлевает жизнь», — отметил участник предварительного голосования «Единой России», руководитель реутовского отделения «Молодой Гвардии» Ильнур Сафин.

В Богородском «Единая Россия» организовала спортивный фестиваль скандинавской ходьбы в Центральном парке Ногинска и поздравила участников фестиваля с Днем здоровья. Для посетителей парка прошла тренировка, а после этого участники фестиваля занялись скандинавской ходьбой. Маршрут проходил вокруг парка.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«Просто невероятное число участников из проекта „Активное долголетие“. Многие из них занимаются скандинавской ходьбой на постоянной основе, а для кого-то это был первый опыт», — рассказал муниципальный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Олег Шойко.

Московская область обладает развитой инфраструктурой для занятий спортом, а также старается привлекать к активному образу жизни людей всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.