Porsche жены миллиардера Евгения Войтенкова попал в ДТП в Петербурге
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Элитная иномарка Porsche Panamera GTS жены миллиардера Евгения Войтенкова попал в ДТП в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru.
Автомобиль врезался в фонарный столб на Каменноостровском проспекте.
За рулем Porsche в момент ДТП находился водитель семьи гендиректора отеля Domina Пулково. Он не пострадал. По словам супруги миллиардера, автомобиль был технически исправен.
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