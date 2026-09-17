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Porsche жены миллиардера Евгения Войтенкова попал в ДТП в Петербурге

Происшествия
Официальный канал РЕН ТВ в Telegram

Фото - © Официальный канал РЕН ТВ в Telegram

Элитная иномарка Porsche Panamera GTS жены миллиардера Евгения Войтенкова попал в ДТП в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru.

Автомобиль врезался в фонарный столб на Каменноостровском проспекте.

За рулем Porsche в момент ДТП находился водитель семьи гендиректора отеля Domina Пулково. Он не пострадал. По словам супруги миллиардера, автомобиль был технически исправен.

Ранее звезда «Реальных пацанов» улетел в кювет на трассе в Пермском крае, когда пытался обогнать авто.

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