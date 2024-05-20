Московская неделя интерьера и дизайна установила рекорд по посещаемости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичная Неделя интерьера и дизайна установила новый рекорд по посещаемости — 230 тыс. гостей. Выставка оказалась крупнейшей в России, пишет газета «Известия» .

В ходе мероприятия представили почти 1 тыс. компаний, в том числе более 40 международных — из Европы, Азии и Ближнего Востока. Посетители могли приобрести продукцию российских производителей мебели и предметов интерьера, в том числе из проекта «Сделано в Москве».

Для гостей работали интерактивные зоны, мастер-классы от дизайнеров и розыгрыши призов. Иностранные делегации из Египта, Алжира, Марокко, Саудовской Аравии, Индии и Турции получили возможность наладить новые каналы поставок с российскими компаниями.

В ходе Московской недели интерьера и дизайна были заключены контракты на общую сумму 13,8 млрд рублей, добавил Собянин.