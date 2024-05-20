Москвич получил штраф за напоминающие украинский флаг цвета волос

Тверской районный суд назначил штраф москвичу С. Нетесову, который появился в общественном месте с покрашенными в цвета украинского флага волосами, пишет ТАСС .

Суд постановил, что житель Москвы демонстрировал средство наглядной агитации, привлекал внимание неограниченного количества людей и журналистов ярким цветом волос. Подобная акция расценивается как публичное выражение негативного отношения к Вооруженным силам России.

Москвич отрицал свою вину в зале суда и заявлял, что красит волосы с 2017 года, а прическа, совпадающая с цветами украинского флага, не имеет никакого отношения к соседней с Россией стране.

«Объяснения привлекаемого несостоятельны, объективно ничем не подтверждены и опровергаются материалами дела, ставить под сомнение которые оснований не имеется», — говорится в судебном решении.

Какую именно сумму теперь должен заплатить мужчина в качестве штрафа, не уточняется. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее на Камчатке женщине решением суда признана виновной в дискредитации ВС РФ. Ей назначили наказание в виде штрафа размером 30 тысяч рублей.