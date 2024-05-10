Госдума утвердила кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства РФ

сегодня в 16:21

Депутаты Государственной думы утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства страны. За проголосовали 83,3% депутатов, что составляет 375 человек.

Воздержались 57 человек - 12,7%. Против не проголосовал никто. Мишустин поблагодарил парламентариев за поддержку.

До заседания нижней палаты парламента состоялись встречи Мишустина со всеми фракциями ГД.

Кандидатуру Мишустина представил на заседании ГД полномочный представитель президента РФ Гарри Минх. Затем выступил и сам кандидат и рассказал о своей работе и планах на ближайшие 6 лет.

Он перечислил основные направления, на которых важно сосредоточиться в работе правительства: укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета страны, цифровая трансформация, народосбережение и поддержка семей с детьми, повышение благосостояния граждан, а также сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры.

Также на мероприятии парламентарии смогли задать вопросы кандидату.

Кандидатуру Михаила Мишустина на пост на рассмотрение депутатов Госдумы внес глава государства Владимир Путин после инаугурации 7 мая.