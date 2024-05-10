Игровой аппарат рухнул на 2-летнего ребенка в столичном торговом центре

Игровой аппарат упал на 2-летнего мальчика в торговом центре на юге Москвы

Прокуратура держит на контроле результаты проверки по факту травмирования малолетнего ребенка в одном из торговых центров на юге Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в ТЦ на улице Кировоградская. Мальчик 2022 года рождения играл в автомат. В какой-то момент устройство упало на ребенка. Пострадавший доставлен в больницу, где ему была оказана медпомощь.

Столичная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее стало известно, что под Новгородом 9-летнего мальчика подозревают в убийстве 2-летней девочки. Школьник специально скинул с балкона пятиэтажки оконное стекло на девочку.