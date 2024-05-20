Зеленский назвал главную цель конференция по Украине в Швейцарии

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Зеленский: конференция по Украине в Швейцарии позволит надавить на Россию

Конференция в Швейцарии по украинскому вопросу собирается в первую очередь для давления на Россию, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters, пишет ТАСС .

Мероприятие пройдет в июне. Планируется, что на ней будет обсуждаться так называемая формула мира, предложенная Киевом.

«Прежде всего, повестка этой встречи: политическое давление на Россию и привлечение большого числа стран, мирового большинства», — пояснил Зеленский.

Украина, по словам президента, в частности, собирается обсудить продовольственную и ядерную безопасность, а также ряд гуманитарных вопросов, в числе которых обмен пленными.

«Потом будут технические решения, будет план. И потом этот план передадут и представят на разных площадках России», — добавил Зеленский.