Астраханский завод «Дюна-АСТ» начал изготавливать спортивные кроссовки

Крупное астраханское предприятие по производству резиновой обуви «Дюна-АСТ» получило государственную поддержку и смогло запустить производство спортивных кроссовок по 30 тысяч пар в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромышленности, торговли и энергетики Астраханской области.

«ООО ПКФ «Дюна-Аст» получило льготное финансирование фонда развития промышленности Астраханской области и использовало средства на организацию производства спортивной обуви. Полный ассортимент продукции включает более 300 моделей для взрослых и детей», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме спортивной обуви, на заводе начали изготавливать обувь для охотников и рыбаков, а также наладили пошив специальных костюмов. Льготный займ для предприятия составил 4,3 млн рублей.

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