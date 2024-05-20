В России на 11% упало производство оптоволоконного кабеля

Производители российского оптоволоконного кабеля заявили, что спрос на их продукцию со стороны телекоммуникационных компаний снизился, что привело к уменьшению на 11% изготовления товара год к году, пишет «Коммерсант» .

Телекоммуникационные компании утверждают, что с их стороны ничего не изменилось. Специалисты продолжают обновлять сети. Осведомленный источник на анонимных условиях сообщил, что на самом деле спрос на отечественный оптоволоконный кабель упал из-за укрепления китайской продукции и сырья на российском рынке.

В Минпромторге отметили, что уже прорабатывают меры господдержки для производства российского товара, который будут использовать в магистральных линиях связи.

Год назад производство кабелей выросло на 2% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Ранее 63 московских компании приняли участие в 18-й международной специализированной выставке лазерной, оптической и оптоэлектронной техники «Фотоника. Мир лазеров и оптики — 2024». Она проходила с 26 по 29 марта 2024 года