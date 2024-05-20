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Указом Путина Левицкая освобождена от должности советника президента

Спустя 11 лет Путин освободил Левицкую от должности советника президента
Политика

Глава России Владимир Путин 20 мая подписал указ, согласно которому Александра Левицкая покидает пост советника президента, говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации РФ.

Левицкая стала советником президента в 2013 году. Спустя 11 лет российский лидер уволил ее с занимаемой должности. Причина такого решения не уточняется. Указ вступил в силу с момента его подписания 20 мая.

До вступления на пост советника президента, Левицкая работала в аппарате правительства, а до этого — в администрации президента. Какое-то время она занимала пост замминистра экономического развития и была замглавы Минздравсоцразвития. Где теперь будет работать экс-советник президента РФ, пока неизвестно.

Ранее Путин подписал указ о назначении нового руководителя аппарата Минобороны РФ. Им стал Олег Савельев.