Указом Путина Левицкая освобождена от должности советника президента

Левицкая стала советником президента в 2013 году. Спустя 11 лет российский лидер уволил ее с занимаемой должности. Причина такого решения не уточняется. Указ вступил в силу с момента его подписания 20 мая.

До вступления на пост советника президента, Левицкая работала в аппарате правительства, а до этого — в администрации президента. Какое-то время она занимала пост замминистра экономического развития и была замглавы Минздравсоцразвития. Где теперь будет работать экс-советник президента РФ, пока неизвестно.

Ранее Путин подписал указ о назначении нового руководителя аппарата Минобороны РФ. Им стал Олег Савельев.