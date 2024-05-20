Руководителем аппарата Минобороны РФ стал Олег Савельев
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Президент России Владимир Путин 20 мая подписал указ о назначении на должность заместителя министра Минобороны России Олега Савельева, говорится в официальном документе на сайте правовых актов РФ.
Олег Савельев стал руководителем аппарата Минобороны РФ, начиная с 20 мая 2024 года. Опубликованный на сайте правовых актов России указ уже вступил в законную силу.
Другим указом глава России освободил от должности замминистра обороны — руководителя аппарата министра обороны РФ Юрия Садовенко. Это решение также вступило в силу с момента подписания.
Ранее президент России Владимир Путин представил нового министра обороны, которым стал Андрей Белоусов. Свой выбор кандидата на этот пост российский лидер объяснил ростом расходов на военную составляющую страны.