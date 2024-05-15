Путин объяснил, почему назначил Белоусова министром обороны РФ

«Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович», — заявил глава государства.

Он добавил, то назначение Белоусова связано в том числе с ростом расходов на военную составляющую. В текущем году совокупные расходы на оборону и безопасность государства составят около 8,7%. При этом совокупные расходы СССР на оборону и безопасность в середине 80-х годов составляли примерно 13%.

Накануне Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова на пост министра обороны Российской Федерации.

Ранее российский лидер на встрече с командующими войсками военных округов страны заявил, что руководство Генштаба РФ остается прежним, изменений там сейчас не планируется.