Путин назначил Андрея Белоусова главой Минобороны
Владимир Путин назначил своим указом Андрея Белоусова главой Минобороны
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Белоусова министром обороны страны, указано на сайте Кремля.
Также глава государства подписал указы о назначении всех членов правительства Российской Федерации.
Этим же документом назначены и директора служб.
Ранее Белоусов заявил, что Путин поручил оборонному ведомству интегрировать экономики Вооруженных сил в экономику страны.
Также Белоусов выступил на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Там он говорил о социальной поддержке военнослужащих и льготах для них.