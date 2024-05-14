Путин назначил Андрея Белоусова главой Минобороны

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Также глава государства подписал указы о назначении всех членов правительства Российской Федерации.

Этим же документом назначены и директора служб.

Ранее Белоусов заявил, что Путин поручил оборонному ведомству интегрировать экономики Вооруженных сил в экономику страны.

Также Белоусов выступил на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Там он говорил о социальной поддержке военнослужащих и льготах для них.