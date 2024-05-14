сегодня в 15:24

Белоусов: нужно интегрировать экономику вооруженных сил в общую экономику России

Кандидат на пост глава министерства обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что глава государства Владимир Путин поручил оборонному ведомству интегрировать экономики Вооруженных сил в экономику страны, сообщает РИА Новости .

Он подчеркнул, что интеграция предполагает повышение эффективности военных расходов.

Белоусов отметил, что полностью осознает свою ответственность в связи с предстоящим назначением на должность главы Минобороны РФ.

Бывший вице-премьер добавил, что под руководством Сергея Шойгу в стране была создана современная система Вооруженных сил.

Ранее Белоусов заявил, что на сегодняшний день существуют определенные проблемы с комплектованием ВС РФ. Он подчеркнул, что комплектование ВС и набор контрактников является важной задачей, однако речи о мобилизации нет.