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Белоусов: есть определенные проблемы с комплектованием Вооруженных сил РФ

В настоящий момент определенные проблемы есть с комплектованием ВС РФ, заявил кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов в ходе выступления в Совете Федерации.

Белоусов назвал важной задачей комплектование ВС и набор контрактников. При этом речь о мобилизации не идет, подчеркнул он.

Белоусов заявил, что уже начал знакомится с делами в ведомстве. По его словам, среди приоритетных задач — обеспечение армии современным вооружением и техникой группировки в зоне СВО.

В числе первоочередных вопросов Белоусов отметил формирование гособоронзаказа на 2025 год.