9-летний новгородец сбросил с балкона стекло на 2-летнюю девочку и убил ее

В Старой Руссе Новгородской области трудный 9-летний мальчик, предположительно, специально скинул с балкона пятиэтажки оконное стекло на девочку, которая получила несовместимые с жизнью травмы, сообщает Telegram-канал 112 .

Происшествие случилось на Профсоюзной улице. Предварительно установлено, что девочка стояла на асфальте под окнами многоквартирного дома. Мальчик заметил ее и сбросил стекло, которое упало на ребенка.

В результате падения стекла девочка получила открытую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа и ушиб мозга. В больницу она попала в тяжелом состоянии, но врачи оказались бессильны.

Позднее выяснилось, что подозреваемый в убийстве мальчик уже попадал в поле зрения полиции за причинение легкого вреда здоровью. Он также уже состоит на учете у психиатра, с которым теперь будет работать.

Ранее в Наро-Фоминске 2-летняя девочка едва не погибла, когда на нее упало дерево. С травмой головы ребенка доставили в одну из местных больниц.