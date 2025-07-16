Ей не нужен миллионер: зачем скучающая по сексу женщина уходит к другому

Сексолог: женщина уходит не к лучшему, а к тому, кто дает чувство безопасности

Эмоциональная близость, забота и признание — основа крепких отношений, без которой невозможен хороший секс. Если женщина уходит к другому, значит она не чувствует безопасности и эмоционального комфорта с текущим партнером, сообщила РИАМО практикующий психолог и сексолог Александра Миллер.

«В семейной жизни часто теряются базовые вещи — забота, признание, элементарное уважение. Без них говорить о хорошем сексе бессмысленно. Секс — это продолжение нормальных, устойчивых, теплых отношений. Если эмоциональная база разрушена, никакая страсть не поможет», — сказала Миллер.

Она добавила, что если женщина, находясь в отношениях, начинает фантазировать о другом, влюбляется и берет паузу — это не всегда означает конец.

«Это может быть попыткой разобраться в себе. Женщины вообще влюбляются не так импульсивно, как мужчины. Мужчина может сегодня влюбиться в одну, завтра в кассира в магазине, потом еще в кого-то — он любит глазами. У женщин все сложнее», — отметила сексолог.

Миллер пояснила, что базовая прошивка женщины — это безопасность. Не в смысле денег, а в ощущении: со мной рядом человек, который обо мне заботится, на которого можно положиться.

«Это может быть не миллионер, а просто надежный, теплый человек. И если женщина чувствует, что в текущих отношениях эта база перекрыта, что ее ценят, о ней заботятся, она важна и сексуальна — это укрепляет связь. А если нет, и рядом появляется тот, кто дает ей это ощущение — неудивительно, что она влюбляется», — констатировала специалист.

По ее словам, у мужчин — потребность в значимости, у женщин — в ощущении себя желанной, красивой и сексуальной. Если она этого не чувствует, отношения начинают разрушаться изнутри.