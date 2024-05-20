ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области
Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали вражеский беспилотник в Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.
«Около 21.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.
Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщил о запуске в Белгороде и Белгородском районе сирены ракетной опасности.
Он призвал жителей укрыться в безопасном месте.