112: водителя упавшего в Мойку автобуса заставили работать после 20-часовой смены

Водителя автобуса, который упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, заставили выйти в рейс на утро после того, как мужчина отработал 20-часовую смену, сообщает Telegram-канал 112 .

Жена водителя Рахматшоха Курбонова отметила, что муж вернулся домой в районе 2 часов ночи, отработав на смене с 5 утра. А в 07:30 мужчине позвонили с работы и велели снова выйти.

На здоровье, как рассказала женщина, ее муж не жаловался, но на его самочувствии могла сказаться усталость.

Автобус рухнул в реку после столкновения с автомобилем на Поцелуевом мосту. ДТП произошло днем в пятницу. Около 10 человек сами выбрались из автобуса, остальных достали спасатели. В результате инцидента погибли семь человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.