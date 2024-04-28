Опубликовано видео с облавой силовиков на концерте «Коррозии металла»

Telegram-канал SHOT разместил у себя видеоролик с первыми минутами после начала облавы силовиков на концерте группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде.

На нем видно ходящих по залу силовиков в форме и с закрытыми лицами, лежащих на полу людей. А также слышны крики и смех.

Как рассказала директор группы Мария Рунова, ее повалили на пол сразу четыре человека. Также женщине наступили на затылок, ходили по рукам. У пострадавшей гематомы на теле, ссадины и синяки, подозрение на черепно-мозговую травму. Ее осмотрели врачи.

Рунова отметила, что еще несколько человек пострадали при облаве.

По ее словам, лидер группы Сергей Троицкий все еще находится в отделении полиции с двумя гитаристами. Она надеется, что суд состоится 29 апреля и концертный тур у «Коррозии металла» не сорвется. Следующее выступление запланировано на 30 апреля.

Директор группы уточнила, что музыканты не используют нацистскую символику, а только коловрат, но он не является запрещенным символом.

Ранее силовики ворвались в клуб во время выступления группы. Всех зрителей положили на пол, а музыкантов задержали. На Троицкого и двух гитаристов составили административные протоколы по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

При проверке силовики изъяли книги и свыше 20 футболок с запрещенной символикой. Нарушителям грозит штраф до 2 тыс. рублей или арест до 15 суток.