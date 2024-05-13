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Губернатор Липецкой области сообщил о подавлении БПЛА в регионе

Системы ПВО подавили вражеские беспилотники на территории Становлянского округа Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram .

Количество перехваченных дронов глава регионе не назвал. Он уточнил, что жертв в результате атаки нет. На территории электроподстанции произошло возгорание, которое начали ликвидировать спасатели.

Системы обнаружения и подавления находятся в режиме повышенной готовности.

«Прошу вас не публиковать фото и видео о последствиях подобных атак. Это помогает противнику корректировать направление и точность», — призвал Артамонов.